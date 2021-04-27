Traktörün altında kalan çiftçi feci şekilde can verdi

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayaburnu Mahallesi’nde meydana geldi. İncir bahçesinde çalıştıktan sonra eve gitmek üzere yola çıkan Coşkun Çalışkan idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine devrildi. Kazada 39 yaşındaki Çalışkan traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası Coşkun Çalışkan’ın cesedi Buharkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)