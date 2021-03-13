Trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kendisinden haber alınmayan ve yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu bulunulan Miraş Güneş isimli trans birey (36) dairesinden kötü kokular gelmeye başlayınca bina sakinleri durumu yakınlarına bildirdi.

Eve gelen yakınları, Miraş Güneş'i battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güneş'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler T.T., M.İ. ve S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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