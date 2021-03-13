Trans bireyin yüzüne kezzap atan saldırgan tutuklandı

İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokakta geçtiğimiz salı meydana gelen olayda, Suriye uyruklu trans birey A.M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, Emre B. (28) tarafından yüzüne kezzap atıldı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken yüzünden ağır şekilde yaralanan A.M., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Karabük’e kaçtığı tespit edilen saldırgan Emre B., jandarma tarafından Eskipazar’da yakalanarak gözaltına alındı.

Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemi ile mahkemeye çıkarılan saldırgan, ‘kezzap atma sureti ile kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Saldırı sonucu bir gözünü kaybettiği öğrenilen A.M.’nin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. DHA