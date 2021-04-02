Tren vagonlarından parça çalan şüpheli tutuklandı

Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesinde tren yollarının kontrolünü yapan Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, trenlerin buluşma noktalarından Karagözler mevkisinde, park halindeki tren vagonlarından demir parçaların söküldüğünü tespit etti.

Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli E.A.yı yine demir parçaları söktüğü sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 36 bin lira olan 17 adet hava hortumu, 2 adet koşun takımı, 2 adet triblivalf ve merdiven parçaları demir yollarına teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor. DHA