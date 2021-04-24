TSİP kurucusu yoğun bakıma kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi'nde eşi Gülten Kaçmaz ile birlikte yaşayan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) kurucusu ve 16 yıl süresince genel başkanlığını yapan 83 yaşındaki Ahmet Kaçmaz evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle durumunun ağırlaştığı belirtilen Kaçmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

BODRUM'DA TARIK AKAN İLE SIK SIK BİR ARAYA GELİRDİ

Yaklaşık otuz yıl önce Akyarlar Mahallesi’ndeki evine yerleşen ve ünlü sanatçı Tarık Akan ilede sık sık bir araya gelen ve TSİP yayınlarından “Yaşasın Sosyalizm” başlıklı kitabı da olan emekli inşaat mühendisi Ahmet Kaçmaz Ankara'nın Altındağ ilçesinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Kaçmaz'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren yakın arkadaşı Hikmet Yıldız “Ağrıları 9 nisan tarihinde başlamıştı, 3-4 gün önce hastaneye ardından kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Akyarlar'da kaldığı sürece hep birlikte olduk, Tarık Akan ilede güzel söyleşilerimiz olur onlar sık sık bir araya gelirdi. Ayrıca bizim burada sokak hayvanları için verdiğimiz mücadeleye çok büyük destek verri, bakıp tedavi ettirdiği hayvanlarımızı sahiplendirirdi, çok mütevazi yardımsever bir kişiliği vardı” diye konuştu.

BİR DÖNEM İSVEÇTE MÜLTECİ OLDU

Ahmet Kaçmaz 12 Mart döneminde TSİP'in kuruluş çalışmalarına katıldı. Ahmet Kaçmaz TSİP'in kurulduğu 1974'den, kapandığı 1990'a kadar genel başkanlık görevini yürüttü. 12 Eylül sonrası yurtdışına gitti. İsveç'te siyasi mülteci oldu. Parti çalışmalarını yakından yürütmek için Almanya'da yaşadı. 141-142'nin kalkması sonrası ülkeye döndü.