Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 PY 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişiden 2si yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi ile kamyon şoförü ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna gönderildi. DHA