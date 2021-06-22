Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da, tuğla yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güncellenme: 17:27, 22/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 PY 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişiden 2si yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi ile kamyon şoförü ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna gönderildi. DHA

İlginizi ÇekebilirBin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yediBin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi