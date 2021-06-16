Tuğlalı dehşet! Babasını öldürdü, tutuklandı

Olay, Kurtlar mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Evde yatalak annesine baktığı için devletten maaş alan Hamza Turhan, iddiaya göre bakıcı aylığının kesilmesi nedeniyle babası Bekir Turhan ile tartışmaya başladı.

BAŞINA TUĞLAYLA VURDU

Tartışma kavgaya dönüşünce Hamza Turhan yerden aldığı tuğla parçasıyla babası Bekir Turhan’ın başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Bekir Turhan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Turhan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında oğlu Hamza Turhan, jandarma tarafından evde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Hamza Turhan, bugün sevk edildiği Adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA

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