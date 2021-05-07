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Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncellenme: 17:41, 07/05/2021
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Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 1062 personelin katılımıyla 5 Şubat 2021 tarihinde başlatılan “Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu” hakkında İçişleri Bakanlığı, son durumu paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında, kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.

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