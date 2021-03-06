Turistik ilçeye ziyaretçi akını! Tıklım tıklım doldu

Yeni kontrollü normalleşmeyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması kaldırılan orta riskteki Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, çevre il ve ilçelerden gelenlerin akınına uğradı.

Hafta sonunu yasaksız bir şekilde yazlıklarında geçirmek isteyenler Cuma akşamından itibaren gelmeye başladı. Kentin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bugün ise 91 günlük hafta sonu kapanmasının sona ermesini fırsat bilenler, çevre il ve ilçelerden Kuşadası'na akın etti.

LEBALEB DOLDU

İlçede araç trafiği nedeniyle şehir merkezindeki birçok cadde ve sokakta trafik kilitlendi. Sahiller ürküten görüntülere sahne oldu.

Deniz kenarındaki gezinti yolu deyim yerindeyse lebaleb doldu. Kafe, restoran, çay bahçelerinde kurallar bir kenara bırakıldı. Piknik alanlarında mangallar yakıldı.

AVM'lerin otoparklarında yer kalmadı. Sosyal mesafe unutuldu. Polis, zabıta ve sahil güvenlik ekipleri vatandaşları sık sık maske konusunda uyardı.

VALİ UYARDI

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yaşanan görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine “Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Hep birlikte başaracağız” çağrısı yaptı.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan da esnafa seslenerek şu uyarılarda bulundu:

* Ne yazık ki Covid-19 hâlâ aramızda, tehlike ve kapanma riski geçmiş değil.

* Bu süreçte işletmelerimizin açık kalması için hepimizin, işletmelerin, çalışanların, ailelerimizin, yakın çevremizin, misafirlerimizin kurallara uyarak, hassasiyet göstermeleri çok önemli.

* Özellikle Kasım ayından bu güne kapalı olan yeme-içme sektörünün belli kurallar çerçevesinde açılmasına üyelerimiz adına çok mutlu olduk.

* Kontrollü başlayan bu süreçte sarı renk ile orta risk grubunda yer alıyoruz.

* Rengimizin kırmızıya dönmemesi için ilçemizde ve tüm Aydın ili bazında hassasiyet göstermemiz gerekiyor.