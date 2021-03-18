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Turistler Nemrut’ta mahsur kaldı! Ekipler harekete geçti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na tırmanan ve mahsur kalan 2'si kadın 3 turist, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Güncellenme: 23:41, 18/03/2021
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Turistler Nemrut’ta mahsur kaldı! Ekipler harekete geçti

Kahta ilçesinde bulunan 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağına tırmanan 2si kadın 3 kişi, bir süre sonra dönmek istedi ancak kar ve tipi nedeniyle başarılı olamadı.

Dağda mahsur kalan 2’si ABD biri Kanada vatandaşı 3 turist, telefonla ulaştıkları jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri zirvede mahsur kalan turistleri 1 saatlik çalışmayla Nemrut Dağı’ndan indirdi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 3 turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sağlık kontrollerinin ardından turistler Narince Jandarma Karakoluna götürüldü. DHA

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