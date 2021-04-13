Turistleri soyan taksi şoförü yakayı ele verdi

Olay, geçtiğimiz ay Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, 14 Mart'ta 13.30 sıralarında Çeçenistan uyruklu E.S. 2 arkadaşıyla birlikte Eminönü'nde bir taksiye bindi. Ön koltukta oturan E.S. gidecekleri yere götürmesi için taksiciyle 30 lira karşılığında anlaştı.

PARA BEĞENMEDİ

Ücreti peşin ödemek için cüzdanını çıkaran Çeçen kadın, taksicinin parasını uzattı. Ancak taksici “bu para eski diyerek” müşterisinden başka para istedi. E.S, farklı banknotlar çıkardı ama şüpheli hiçbirini beğenmedi. E.S. çantasındaki dolarlardan oluşan para destesini çıkarınca, taksici bir hamle yaparak tüm paraları aldı. Sol yanına dönen taksiciye tepki gösteren Çeçen kadın, para destesini geri aldı. Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte taksiden indi.

4 BİN DOLAR

Parasını sayan E.S. 4 bin doların eksik olduğunu görünce emniyete giderek şikayetçi oldu. E.S. ifadesinde, taksiden indiklerinde bir kişinin yanlarına gelerek “yardımcı olayım” dediğini, ancak bir yanıt alamayınca bu kişinin de indikleri taksiye bindiğini anlattı. İkilinin taksiyle uzaklaştığını anlatan E.S.'nin verdiği bilgi üzerine ilçe ekipleri çalışma başlattı.

İKİSİ DE YAKALANDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, saatlerce güvenlik kamera kayıdı izlendi. Araştırmalarda o taksici tespit edildi. Şüphelinin daha önce bir hırsızlık bir yankesicilik olayına karışan K.P. olduğu tespit edildi. Taksiye olaydan sonra binen kişinin ise C.D. olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmaların ardından her iki şüpheli de yakalandı.

O ANLAR KAMERLARA YANSIDI

Polis ekipleri takside bulunan kamera kayıtlarında olay anına ait görüntüleri de elde etti. Görüntülerde taksi sürücüsünün E.S.'nin elindeki para destesine bir anda hamle yapması daha sonra ise sol yanına dönmesi görülüyor. Bunun üzerine Çeçen kadın paralarını almak için hamle yapıyor. Para destesini alan E.S. arkadaşlarıyla taksiden iniyor. Daha sonra taksiye diğer şüpheli C.D. binerken, E.S.'nin Çeçen kadına fark ettirmeden koltuğun yanına attığı dolarları tek tek alarak montuna koyması görülüyor.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, ifadelerin ardından adliyeye gönderildi. El çabukluğu ile 4 bin dolar çaldığı iddia edilen taksici tutuklanırken, diğer şüpheli C.D. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.