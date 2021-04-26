Türk bayrağını yırtıp Atatürk’ün fotoğrafını yakan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde Alihan Ş. isimli şüpheli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türk bayrağını yakmış, Atatürk’e hakaret etmiş ve Mersin’de vahşice katledilen Özgecan Aslan hakkında çirkin sözler sarf etmişti. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan şüpheli Alihan Ş. tutuklanmıştı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün raporuna göre, 18 yaşından küçük olan Alihan Ş.’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Atatürk’ün fotoğrafına kolonya dökerek yaktığı, Atatürk’e hitaben küfürler ettiği belirtilmişti. Şüphelinin paylaştığı videodan birinde ise Türk bayrağını ateşe vererek yırttığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan Alihan Ş., savcılığa sevk edilmiş, savcılık ifadesi sırasında ise akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Akli dengesinin yerinde çıkması üzerine tekrar adliyeye getirilen Alihan Ş., Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

6 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Alihan Ş.’nin, ‘Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ ve ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Alihan Ş., Çocuk Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ÖZGECAN ASLAN’A YÖNELİK SÖZLERİNE AYRI SORUŞTURMA

Şüphelinin, Özgecan Aslan’a yönelik paylaşımları üzerine, ‘Kişinin hatırasına hakaret’ suçundan yürütülen soruşturmanın ayrılmasına ve soruşturmanın başka bir esastan yürütülmesine karar verildi.