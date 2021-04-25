Türk-İş, Covid-19 gölgesindeki 1 Mayıs’ı, ‘Her Yerde Birlikteyiz’ sloganıyla kutlayacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Covid-19 gölgesinde geçecek olan ikinci 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın programını açıkladı, gelecek yıl için çağrıda bulundu.

“'HER YERDE BİRLİKTEYİZ' SLOGANIYLA 1 MAYIS'I KUTLAYACAĞIZ”

Salgın koşullarına rağmen 1 Mayıs’ın anlam ve önemine uygun kutlanması için hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Atalay, şöyle dedi:

“Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamalarımız ağırlıklı olarak sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden olacak. 26 Nisan-1 Mayıs arasında afiş, görsel ve videolarımızda ‘Her Yerde Birlikteyiz’ sloganıyla 1 Mayıs’ı kutlayacağız. Bunun yanında, sosyal mesafe kuralına mutlak şekilde uymak şartıyla sembolik katılımlarla bölge ve 81 ildeki temsilciliklerimizde toplantılar düzenleyeceğiz. Bu toplantılarda, 1 Mayıs bildirimiz okunacak. Türk-İş camiası, tüm sendikalarıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlayacak.”

“TAKSİM'E ÇELENK BIRAKMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUK”

Atalay, Türk-İş Yönetim Kurulu olarak tüm işçileri temsilen Taksim Anıtı’na çelenk bırakmak için girişimlerde bulunduklarını bildirerek, “1 Mayıs 1977’de yaşamını yitirenleri anma adına Taksim Anıtı’na çelenk bırakmak için İstanbul Valiliği nezdinde başvuruda bulunduk” ifadelerini kullandı.

GELECEK YIL İÇİN ÇAĞRI

Tüm emek örgütlerine de çağrıda bulunan Atalay, “geçen yıl, salgının bu yıl için bitmesini dileyip, emek örgütlerine bir çağrıda bulunmuştuk. Maalesef, salgın bu yıl da devam ediyor. Salgının artık hayatımızdan çıkması dileğiyle bu çağrıyı yineliyoruz; gelecek yıl 1 Mayıs’ı emeği temsil eden tüm kesimlerle birlikte düzenleyeceğimiz coşkulu bir mitingle kutlayalım. Çünkü, ülkemizin ve çalışanların bu birlikteliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.

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