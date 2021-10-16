“Türkiye’de her yıl bine yakın işçi inşaatlardan düşme sonucu hayatını kaybediyor”

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) 'Güvenli Hayat Güvenli İskele' projesi koordinasyon ekibi danışmanı Sertaç Güven, Türkiye'de her yıl bine yakın kişinin inşaatlardan düşme sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

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İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Avrupa Birliği Hibe Projesi kapsamında organize ettiği ‘Güvenli Hayat Güvenli İskele’ Güvenli İskele Mesleki Gelişim Semineri Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapıldı.

İKSD Koordinasyon ekibi danışmanı Sertaç Güven, dünya ekonomisinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1’in altında pay aldığını hatırlattı.

Güven “Ama müteahhitlerin yüzde 4.34 pay aldığı gördüğümüzde bu sektörün ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Türk inşaat mühendisleri için gurur verici bir olay. İskele alanında tüm yabancı oyuncular ülkemizde faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda çok güçlü yerli üreticilerimiz var iskele üretimi konusunda. Yalnız iskele kurulumuna geldiğimizde maalesef bu kadar başarılı değiliz. Türkiye’de iş kazası nedeniyle ölüm sayısına baktığımızda ortalama 2 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Bunların yarıya yakını düşerek ölüyor. Her sene bin kişi düşerek Türkiye’de hayatını kaybediyor. Bu sayının büyük çoğunluğu iskeleden meydana geliyor. O yüzden iskele kurulumunda ülke olarak çok ciddi mesafe almamız gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. İHA