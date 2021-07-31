‘Türkiye’ye Nefes Ol’ kampanyasına büyük ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına müdahale etmek ve yaraları sarmak için bütün birimlerini seferber etti. Ankara İtfaiyesi çok sayıda araç ve personelini yangın çıkan bölgelere sevk ederken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da 9 bin koliden oluşan 6 TIR temel gıda yardımını Adana ve Muğla'ya gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı 'Türkiye’ye Nefes Ol' kampanyasına vatandaşlar yoğun katılım gösterirken, şu ana kadar kampanyada 1 milyon 637 bin T'’lik fidan bağışı yapıldı.

SOZCU.COM.TR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangınlara müdahale etmek ve yangından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan ‘Türkiye’ye Nefes Ol’ kampanyası kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

ANKARA İTFAİYESİ YANGIN BÖLGESİNDE

Mersin ve Antalya’da meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek vermek için Ankara İtfaiyesi’nin hazırlıklarını tamamlayarak yangın alanlarına ulaştığı belirtildi.

Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı, son giden takviye ekibiyle Antalya ve Mersin’e toplamda 16 araç ve 37 personelini görevlendirdiğini açıkladı. Yangını söndürmek için destek veren ekiplerin 7/24 çalıştığı bilgisini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak iki gündür araçlarımız ve mesai arkadaşlarımızla Antalya ve Mersin’deki yangın söndürme çalışmalarına destek oluyoruz. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere ve bölgedeki mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada çıkan yangınlarda zarar gören ağaçların yerine dikilmek üzere internet üzerinden dünyanın her yerinden katılımın sağlanabileceği bir ağaç kampanyası da düzenledi.

Yanan ormanların yeniden yeşillenmesi için bir kampanya başlattıklarını duyuran Yavaş, devam eden ‘Yeşilin Başkent’ projesi üzerinden ‘Türkiye’ye Nefes Ol’ adıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya 24 saat içerisinde 1 milyon 637 bin TL’lik fidan bağışı yapılırken, Yavaş kampanyaya destek olan vatandaşlara şu sözlerle teşekkür etti:

“Her bir mesajınızı duyguyla okuyorum. Bilmenizi isterim ki bize olan güveniniz her şeye bedel. Daima bu inanca layık kalacağız. Ağaçlandırma kampanyamıza verdiğiniz tüm destekler için sonsuz teşekkür ederim. Dayanışmayla iyileşeceğiz.”

6 TIR GIDA KOLİSİ ADANA VE MUĞLA'YA GÖNDERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığı gıda yardımlarının da yangın bölgelerine ulaştırmaya başladığı bilgisi verildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın ilk etapta 9 bin koliden oluşan 6 TIR’lık temel gıda malzemelerini Adana ve Muğla’ya gönderdiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde yaşanan yangın olayları nedeniyle hafta sonu başkentte düzenlenen tüm kültür ve sanat etkinliklerini de ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.