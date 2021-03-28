Türkler yemiyor, Çinliler ve Koreliler sofralarından eksik etmiyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Ege ve Akdenizin dip sularından çıkartılan deniz patlıcanını, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

Çakan, Çin ve Kore mutfağının sevilen ürünlerinden deniz patlıcanı ihracının ülke ekonomisine 30 milyon dolar civarında gelir getirdiğini belirtti. Çinlilerin deniz patlıcanını besin maddesi dışında çeşitli anlarda kullandıklarını söyleyen Çakan, “Çinliler için manevi değeri olan bir ürün. Çorba ve salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirip, yaşlılığı geciktirdiğini düşünüyorlar. Kırışıklıklara iyi geldiği için krem yapıyorlar” dedi.

DENİZ PATLICANI KURUTULUP İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye’nin temiz sularında yetişen deniz patlıcanının sağlıklı ve kaliteli bulunduğunu kaydeden Çakan, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin av kotası, yıllık 2 bin ton. Bakanlık kotayı, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için tesislere dağıttı. Bakanlık dalgıç avcılığına izin verdi. Bölgesel avcılığa geçildi. Her yıl bir bölge nadasa bırakıldı. Bu yıl Didim açıldı. Geçen yıl da Çeşme ve Karaburun açıktı. Deniz patlıcanı için her yıl bir bölge nadasa bırakılıyor. Deniz patlıcanı avcılığı kasım ve nisan aylarında yapılır. Yumurtlama döneminde ise avlanma yasağı getirilir.”