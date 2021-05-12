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Tutanak tutulan çay işletmecisinden şaşırtan savunma

Edirne’de vatandaşların etrafında yoğunluk oluşturduğu börekçi ile büfesinin önünde çay içilmesine göz yuman büfeciye ve çay içen toplam 7 kişiye tutanak tutuldu. Büfeci, “Zorla nasıl atacağım adamı buradan” diyerek kendini savundu.

Güncellenme: 18:24, 12/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Tutanak tutulan çay işletmecisinden şaşırtan savunma

Corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada Edirne'de polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri, Kıyık Caddesi'nde bir börekçinin dışarıya çay servisi yaptığını ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu belirledi.

Ekipler, börekçiye, büfesinin önünde çay içilmesine göz yuman börekçinin yanındaki büfeciye ve çay içen toplam 7 kişiye tutanak tuttu. Zabıta ekipleri de işletmeler hakkında ayrıca tutanak tuttu.

“50 KERE UYARDIM, BİRİSİ ÇEKİP GİTMEDİ”

Börekçi dükkanının işletmecisi kadın, çay satışı yaptığı için kendisine tutanak tutulduğunu ancak büfecinin çay satışı yapmadığını söyledi. Büfe işletmecisi ise, “50 kere uyardım gelenleri, birisi çekip gitmedi. Zorla nasıl atacağım adamı buradan” dedi. İHA

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