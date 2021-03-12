Tuzla’da kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi Şekerpınar istikametinde meydana geldi.

Hasan Aydın’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Hasan Aydın ve yanında bulunan Hilal Bozkurt’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sürücü Hasan Aydın, ambulansla Okan Üniversitesi Hastanesi’ne, Hilal Bozkurt ise Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. İki yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. DHA