Üç katlı apartmanda korku dolu gece

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairede buzdolabından yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dumanların sardığı binaya müdahalede bulundu.

Dumanın sardığı binanın 3'cü katında bulunan 3’ü çocuk 4 kişi kendilerini balkona atarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Ekipler 3'cü katın kapısını kırarak 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtarıldı. Daha sonra bina sakinleri tahliye edilirken, binada bulunan 5’i çocuk 8 kişi dumanların içerisinden çıkartılarak tedavi altına alındı.

Dumandan etkilenen 5'i çocuk toplam 8 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Diğer yandan bir annenin çocuğu için feryat etmesi dikkatlerden kaçmazken, çocuk ise muhabbet kuşu yandığı için gözyaşlarına boğuldu. Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)