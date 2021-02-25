Üç mavi bayraklı koydan çıkarılanlar şoke etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı üç mavi bayrağın bulunduğu Torba Mahallesi Koyu’nda Muğla Tarım İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, balıkçılar kooperatifleri ve balık çiftliklerinde görevli 20 dalgıcın katıldığı “Deniz Dibi Temizliği” yapıldı.

DALGIÇLAR HAYRETE DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık iki saat süren deniz dibi etkinliğinde dalgıçlar 300 metre uzunluğundaki sahilde kıyıdan 30 metre uzaklıkta ve 12 metre derinliğe kadar dalarak dipteki atıkları topladı. Küçük atıkları çuvallara koyarak büyük atıkları ise yüzerek karaya çıkaran dalgıçlar gördükleri karşısında şok olurken, kıyıya çıkarılan atıkları izleyen vatandaşlar ise büyük şaşkınlık ile atıkları izledi.

DENİZİN İÇERİSİNDE NE İSTERSENİZ VAR

Dalgıçların deniz dibinden çıkardıkları, otomobil lastiği şezlong, pet su ve kola şişeleri, balık avlama malzemeleri, saksılar, havlu, gömlek, pantolon, ayakkabı, pis su boruları, sokak aydınlatma direkleri, tencere, bardak, oklava, çaydanlık, tabure, teneke ve naylon poşetler sahilde sergilendi. Dalgıçlar bir pet şişenin içerisine giren ancak çıkamayan yavru bir ahtapoduda şişeden çıkartarak kurtardılar, dalgıçların elindeki yavru ahtapot ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Torba Mahallesi’nde yaşayan evli ve bir çocuk annesi 43 yaşındaki Selma Akgün “Bunların hemen hepsi tatilcilerin ve bu bölgede yaşayanların eseri. Ne yazıkki yaşadığımız nefes aldığımız ve yüzlerce canlının barındığı denizlerimizi işte böyle gözgöre göre öldürüyoruz. Bunları denize suya atarken insanların hiçmi vicdanı sızlamıyor” ifadelerini kullandı.

MART AYINDA TÜM KOYLARDA TEMİZLİK HAREKATI BAŞLATILACAK

Etkinlik sonrasında açıklama yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, şunları söyledi;

*Ne yazık ki bunların hemen hepsi insan eliyle doğaya yapılan kötülük. Denizlerimizi temiz tutmak için balıkçılarımızla vatandaşlarımızla birlikte koylarımızda temizlik harekatı başlattık, bunları görenler denize bir çöp dahi atarken on kez düşünsünler, bu mirası çocuklarımıza böyle mi bırakacağız.

*Denizlerimizin temiz tutulması sadece dalgıçlar ve balıkçıların değil, burada yaşayan ve tatil yapan herkesin sorumluluğu olan bir durum. bu nedenle amacımız öncelikle denizlerimizin ve doğamızın temiz tutulması bilincini yaygınlaştırmak, farkındalığını yaratmak.

*Mart ayı içerisinde çok geniş katılımlı Muğla’nın kalabalık tüm koylarında deniz dibi temizliği harekatı başlatacağız, temizleyeceğiz belki ama kirletilmemesini sağlamak çok daha önemli.

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