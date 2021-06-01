Çaldığı üç motosikleti parçalamaya götürürken yakalandı

İstanbul’da 28 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında ikisi Kadıköy, biri Ümraniye’de 3 motosiklet park edildikleri yerden çalındı. Polis yaptığı incelemede direksiyon kilitleri kırılan motosikletlerin bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen motosiklet hırsızı 17 yaşındaki T.K.K polis tarafından gözaltına alındı.

TEM ÜZERİNDE POLİS OPERASYON YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları soruşturmada motosikletin bir kamyonete konularak parçalanmak üzere il dışına çıkarılacağı bilgisine ulaştı. Polis plakasını tespit ettiği kamyonu TEM karayolunda takibe aldı. Etrafı polis araçları tarafından çevrilen kamyonet karayolu üzerinde durduruldu. Polis ekipleri kamyonetin brandasını kaldırdıklarında çalınan üç motosiklet ile karşılaştı.

Bunun üzerine araçta bulunan Emin C.(29) ile Serkan F.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden uyuşturucu kullanmak, resmi belgede sahtecilik, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Emin C., Serkan F. ile yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde hakkında dosya hazırlanan T.K.K. adliyeye sevk edildi.

MOTOSİKLET SAHİBİ “BULUNDUĞUNA ÇOK SEVİNDİM” DEDİ

Öte yandan çalınan motosikletini Gayrettepe’de bulunan Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden teslim almaya gelen Kadir Hemiş “Park ettiğim motosikletimin sabah çalındığını görünce şok oldum. Polise başvurdum. Bir gün sonra bana telefon edip motosikletimin bulunduğunu söylediklerinde önce inanmadım. Şaka yapıyorlar sandım. Polislere teşekkür ediyorum.” dedi.

(DHA)