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Uçankuş TV çalışanları: Haklarımızı istiyoruz

Uçankuş TV’nin işten çıkarılan ve maaşlarını alamadıklarını ifade eden 80 çalışanı seslerini duyurmak için televizyon binası önünde toplandı.

Güncellenme: 16:39, 21/04/2021
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Uçankuş TV çalışanları: Haklarımızı istiyoruz

Can Tanrıyar’ın sahibi olduğu Uçankuş TV’deki basın emekçileri haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldıklarını, aylarca maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle yasal haklarını ve maaşlarını alabilmek için kanal binası önünde toplandı.

Çalışanlar kanal önünde yaptıkları açıklamada, aylardır maaşlarının, SGK primlerinin yatmadığını, haksız bir şekilde işten çıkartılarak mağdur edildiklerini anlattı.

Kanal sahibi Tanrıyar'ın seslerini duymadığını söyleyen çalışanlar, Tanrıyar'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara da tepki gösterdi.

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