Ücretsiz izne çıkartılan işçiler eylem yaptı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Seyrantepe semtinde, Eroğlu İnşaat'a bağlı Skyland İstanbul şantiyesinde elektrik işinde çalışan inşaat işçileri ücretsiz izne çıkarıldı.

Tazminat ve fazla mesai ücretleri ödenmeyen ya da eksik ödenen DİSK/Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş üyesi işçiler, Skyland Rezidans ve AVM önünde eyleme başladı. “İşçiler sizin köleniz değil” sloganı atıldı.

18 Mart'ta eylemlerine başlayan ve hala devam ettiren işçiler, “hakkımızı alana kadar buradan gitmeyeceğiz” dedi.

Ücretsiz izne çıkarılan ve eyleme katılan bir işçi, yaptığı açıklamada, “'İhbarımızı, tazminatımızı, mesailerimizi verin gidelim' dedik, ona da hayır dediler. Bir gün bizi oyaladılar, ikinci gün oyaladılar, üçüncü gün oyaladılar, dördüncü gün bize sadece şunu dediler: çıkış verirsiniz, tazminatını verirsiniz. İhbarı bu Skyland Eroğlu, ‘17 yıldan beri ihbar vermiyoruz' diye bizi tehdit etti. Sonra dendi ki 17 yıl sonra, ‘ihbarın yarısını veriyoruz'. Kanunda yokken ihbarın yarısını veriyorlar. Sonra, ‘biz kabul etmiyoruz' dedik. Hakkımızı alana kadar ölsek de buradayız” ifadelerini kullandı.

Haksız yere işten çıkartıldıklarını savunan ve bu yüzden eylem başlattıklarını söyleyen bir diğer işçi ise “Avukat bey özellikle şunu söyledi: ‘biz burada bir hak gaspı yapmıyoruz. Devletin bize verdiği haktan dolayı sizi istediğimiz gibi ücretsiz izne çıkartabiliriz'. Yani ‘Biz bunları size vermeme hakkına sahibiz' diyor. Bizim de burada yaptığımız eylemler onların gözünde hukuksuzmuş. Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızdan başka tek bir kuruş para talep etmiyoruz. Biz bu hakkı alana kadar buradan gitmeyeceğiz.”