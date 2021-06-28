Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı

İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Ç.'nin uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 arkadaşı 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüpheli 4 arkadaş, çıkarıldıkları Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güncellenme: 17:45, 28/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii’nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada arkadaşlarıyla bir süre eğlendikten sonra Elif Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay anında orada bulunan T.Y. ve S.T. ile 2 erkek arkadaşı gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirElif şüpheli şekilde can verdi! Erkekler kaçtı, kızlar gözyaşlarına boğulduElif şüpheli şekilde can verdi! Erkekler kaçtı, kızlar gözyaşlarına boğuldu
Gaziosmanpaşa istanbul