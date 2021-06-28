Uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii’nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada arkadaşlarıyla bir süre eğlendikten sonra Elif Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay anında orada bulunan T.Y. ve S.T. ile 2 erkek arkadaşı gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı. DHA