Uludağ’da turistin korku dolu anları! Ayıyla burun buruna geldi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’ın eteklerinde bulunan Sarıalan’a tatile gelen Lübnan’lı turist, çöp atmaya gittiği konteynerin yanında ayıyı görünce ne yapacağını şaşırdı.

Başta sakin olmaya çalışan turist daha sonra ayı hareket etmeye başlayınca elindeki ışığı ayının yüzüne bakarak kaçmaya başladı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Ayı ailesi Sarıalan’da yerleşim bölgesinde zaman zaman ilginç şekilde görüntüleniyor. 10 gün önce ay yavrularıyla yiyecek aramaya gelen anne ayı çöp konteynerini devirmişti. (İHA)

