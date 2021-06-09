Ünlü domuz avcısı bu kez öldürmek yerine kurtarmaya çalıştı

Yaptığı yaban domuzu avlarını Youtube kanalında yayınlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Selçuk Poslu bu kez öldürmek yerine kurtardı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Poslu, Kıralan Köyü’ndeki sulama kanalına domuzların düştüğü haberini alır almaz oraya gitti.

Su içmek için kanala giren ve bir daha çıkamayan çoğunluğu yavru yaklaşık 30 domuzu kurtarmak için seferber olan Poslu, önce iyi durumda olmayan iki domuzu iple bağlayarak sudan çıkardı, daha sonra kalan domuzların çıkabilmesi için sulama kanalına rampa yaptı ve domuzları o bölgeye yönlendirdi.

Kanaldan tek tek çıkan yaban domuzları ormanlık alana kaçtı. Poslu, geçtiğimiz yıl yine sulama kanalına düşen domuzları elleriyle sudan çıkarıp kurtarmıştı.