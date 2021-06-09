Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü domuz avcısı bu kez öldürmek yerine kurtarmaya çalıştı

Ünü ülke sınırlarını aşan domuz avcısı Youtuber Selçuk Poslu, bu kez öldürmek yerine kurtarmayı seçti. Denizli’nin Çivril ilçesinde 30’a yakın domuz sulama kanalına düştü. Poslu, domuzların çıkmasına yardımcı oldu.

Selami AYDIN
Güncellenme: 18:50, 09/06/2021
HaberlerGünün İçinden

Yaptığı yaban domuzu avlarını Youtube kanalında yayınlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Selçuk Poslu bu kez öldürmek yerine kurtardı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Poslu, Kıralan Köyü’ndeki sulama kanalına domuzların düştüğü haberini alır almaz oraya gitti.

Su içmek için kanala giren ve bir daha çıkamayan çoğunluğu yavru yaklaşık 30 domuzu kurtarmak için seferber olan Poslu, önce iyi durumda olmayan iki domuzu iple bağlayarak sudan çıkardı, daha sonra kalan domuzların çıkabilmesi için sulama kanalına rampa yaptı ve domuzları o bölgeye yönlendirdi.

Kanaldan tek tek çıkan yaban domuzları ormanlık alana kaçtı. Poslu, geçtiğimiz yıl yine sulama kanalına düşen domuzları elleriyle sudan çıkarıp kurtarmıştı.

Denizli domuz sudan YouTube