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Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı

Batı ve Ege Bölgesinde tek düşük riskli il olan Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü, kentin riskli iller arasına girmesini engellemek için düzenlenen denetimleri sıkılaştırdı.

Güncellenme: 16:42, 03/03/2021
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Uşak’ta denetimler sıkılaştırıldı

Uşak Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre düzenlenen corona risk haritasında düşük riskli 14 il arasına girmeyi başardı. Ayrıca Uşak, Batı ve Ege Bölgesi'nde de tek düşük riskli il olarak göze çarptı. Bu gelişmeler doğrultusunda Uşak'ta görevliler harekete geçti.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uşak'ın olası bir riskli iller arasına girmemesi için yeni normalleşme sürecinde denetimleri sıkılaştırdığı görüldü. Bu doğrultuda kentin ana arterleri ve işlek caddelerinde polis, bekçi, zabıta ekipleri vatandaşlara anons ve sözlü olarak uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara sosyal mesafe, maske, sigara ve hijyen konularında uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlar ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Uşaklı vatandaşlardan Kamil Erkan, denetimlerin çok güzel olduğunu belirtirken denetimlerin ne kadar çok olursa hastalığın azalacağını dile getirdi. (İHA)

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Corona Emniyet Polis Sağlık Sağlık Bakanlığı sigara Uşak
Yayınlanma Tarihi:16:41,