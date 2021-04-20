‘Üvey evlat ne yapıyorsun?’ sözüne sinirlendiği için öldürmüş

Olay, 18 Nisan’da ilçeye bağlı Armutlu mevkisi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki M.A. isimli şahıs, annesinin 10 yıl önce evlenip sonra boşandığı eski eşi 55 yaşındaki Mahmut Karşıcı'yı annesinin evinin önünde gördü.

Bu sırada aracında olan M.A., aracından inerek Karşıcı'ya pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Çevredekilerin olayı görmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Karşıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karşıcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 3 ay önce uyuşturucu suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kısa süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A.’nın jandarmaya verdiği ifadesinde, Mahmut Kaşıcı’nın kendisini her gördüğünde “Üvey evlat ne yapıyorsun?” diyerek dalga geçtiğini, cinayeti bu sebepten dolayı işlediğini söylediği öğrenildi. (İHA)