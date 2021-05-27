Uygulama noktasında polisi şehit eden 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova-Bursa kara yolu Kirazlı Sanayi Bölgesi’nde uygulama noktası kurdu. Ekipler, saat 02.30 sıralarında 31 ANU 43 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na çarpıp, kaçtı.

Emanetoğlu yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Emanetoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Aracın plakasından sürücünün Zülfikar İ. (19) olduğu belirlendi. Zülfikar İ., evine yapılan baskınla yakalandı. Olay sırasında Zülfikar İ.’nin yanında bulunan S.Y. (18) ile S.İ. (17) de gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasın ardından sürücü Zülfikar İ. ile arkadaşları S.Y ve S.İ. Yalova Adliyesine sevk edildi.

Zülfikar İ., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 1 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. DHA