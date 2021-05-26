Uygulaman kaçan 19 yaşındaki sürücünün çarptığı polis şehit oldu

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Bölgesi’nde uygulama noktası kurdu. Ekipler, saat 02.30 sıralarında 31 ANU 43 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğluna çarpıp, kaçtı.

Emanetoğlu yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Emanetoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Aracın plakasından sürücünün Z.İ. (19) olduğu belirlendi. Z.İ., evine yapılan baskınla yakalandı. Olay sırasında Z.İ.nin yanında bulunan S.Y. (18) ile S.İ. (17) de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



TÖREN YAPILACAK

Şehit polis memuru Mustafa Emanetoğlu için Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu ortak bahçede resmi tören yapılacak. Emanetoğlunun cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaelinin Kandıra ilçesine gönderilecek. (DHA)

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