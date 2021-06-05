Uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı

Olay, Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki kırsal Ulubağ Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle beraber yaşayan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Y., iddiaya göre, annesi Meryem Y.’den uyuşturucu satın almak için para istedi.

Olumsuz yanıt alan uyuşturucu krizindeki Mehmet Y. mutfaktan aldığı bıçakla önce annesini sonra da kendisini bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Y., ile bacağından yaralanan anne Meryem Y., sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA