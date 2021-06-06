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Uyuşturucu imalathanesine baskın

İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, saksılar içerisine dikilmiş halde 7 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.

Güncellenme: 09:48, 06/06/2021
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Polis ekipleri, dün saat 00.25 sıralarında, Bahçelievler’de A.Ö. isimli  kişiyi durdurdu. Hareketlerinden şüphelendikleri kişinin uyuşturucu madde kullanmış olabileceğini değerlendiren ekipler A.Ö.’yü gözaltına aldı.

Ekipler şüpheli A.Ö.’nün verdiği bilgi doğrultusunda Bahçelievler Mareşal Çakmak Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, elbise dolabı içerisinde ısıtma ve havalandırma düzenekleri kurulu saksılara dikilmiş 7 adet kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu imalatı için özel sistemle kurulmuş düzenek kameralarca görüntülendi. Gözaltına alınan A.Ö., isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan dün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. (DHA)

Bahçelievler istanbul Polis uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:09:38,