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Uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 23:28, 16/03/2021
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Uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 58 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 2 gram eroin, 1 adet extacy, 3 adet suboxone, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı 1 adet assas terazi ve 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi bulunan M.A.G.(33), E.E (38), A.G.(21), S.G. (28), F.U (25) A.S.H (44), M.A (28), M.A (47), U.E. (26), E.D. (33), H.M. (41) yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. İHA

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