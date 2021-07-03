Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü

Olay, 4 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında, Kayseri Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesinde meydana geldi.

Bağımlı olduğu öne sürülen Bekir Yıldırım(21), uyuşturucu almak için babası Cuma Yıldırım(57)’dan para istedi. Cuma Yıldırım olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

Bu sırada Cuma Yıldırım, kendisini dövmeye kalkışan oğluna av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bekir Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cuma Yıldırım ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cuma Yıldırım hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame ile Yıldırım hakkında, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cuma Yıldırım iddianamedeki ifadesinde, “Oğlum, kız arkadaşımla buluşmaya gideceğim. 400 TL para ver dedi. Cebimdeki 20 lirayı gösterdim. Bu da ekmek paramız dedim. Uyuşturucu alacağını bildiğim için para vermedim. Küfretti. Seni de kendimi de öldüreceğim dedi. Bu illetten kurtul, tedavi ettirelim oğlum dedim. Tüfeği benden alacak düşüncesiyle paniğe kapılıp, bir anda tetiğe bastım. Polisi ve ambulansı aradım. Oğlumun öldüğünü karakolda öğrendim” dedi.