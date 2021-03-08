Uyuşturucu satıcılarına 1 haftada 5 operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine karşı bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri, 26 Şubat – 5 Mart tarihleri arasında, uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 önemli operasyona imza attı. İlk operasyon 26 Şubat'ta Kağıthane'de, sokaklarda uyuşturucu satan ve “torbacı” olarak adlandırılan şüphelilere yönelik düzenlendi. Operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, farklı miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı.

Avcılar'da düzenlenen diğer bir operasyonda ise bazı bölümleri farklı ısıtma ve ışık düzenekleriyle seraya dönüştürülen bir eve baskın düzenlendi. Operasyonda, 84 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda ise 3 kilo 650 gram Afyon sakızı ve farklı türde ve miktarlarda uyuşturucu bulundu. Polis 3'ü Türkmenistan uyruklu 5 şüpheliyi yakaladı.

EROİN VE KALAŞNİKOF

Narkotik polisinin uzun süredir takip ettiği zehir tacirlerine yönelik başka bir operasyon da Sancaktepe'de gerçekleştirildi. Polis ekipleri, doğu illerinden getirilen uyuşturucuların bir depoda tutulduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi. Operasyon düzenlenen adreste, narkotik madde bulma eğitimli detektör köpek “Gold” ile arama yapan ekipler, 56 kilo 250 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Kalaşnikof tipi silah, bu silaha ait mermi ve 2 tabanca bulunması dikkat çekti.

İFLAS ETMİŞ İŞ İNSANI MARİUHANA İLE YAKALANDI

Son operasyon Büyükçekmece'de gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerince Büyükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonda 17 kilo 745 gram marihuana bulundu. Ev sahibi İ.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin iflas etmiş eski bir iş insanı olduğu öğrenildi.