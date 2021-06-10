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Uyuşturucuyla yakalanan kadına gözaltı

Samsun'da, evinin buzluğuna gizlenen çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalanan Meryem U., gözaltına alındı.

Güncellenme: 17:10, 10/06/2021
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Uyuşturucuyla yakalanan kadına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahallede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Meryem U.’yu takibe aldı.

Polis, şüpheli hareketleri bulunan Meryem U.’nun adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada; evin buzluğuna gizlenen 90 gram metamfetamin, 50 ecstasy hap, 0,38 gram esrar, 4,73 gram kenevir tohumu, uyuşturucu içmek için kullanılan 3 aparat ve hassas terazi ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Meryem U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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