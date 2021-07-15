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Uzaklaştırma kararı vardı! Eski eşini 7 yerinden bıçakladı

Kayseri'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., 10 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaför dükkanında 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Ramazan U., suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Güncellenme: 21:44, 15/07/2021
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Uzaklaştırma kararı vardı! Eski eşini 7 yerinden bıçakladı

Olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatlarda elektrikçilik yapan Ramazan U., 10 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Nihan Atay’ın işlettiği kuaför dükkanına geldi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., kuaför dükkanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası belinden çıkardığı bıçakla Nihan Atay’ı 7 yerinden bıçakladı.

Çığlık seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olayın şüphelisi Ramazan U, ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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