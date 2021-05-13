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Üzerine kale direği düşen çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da bir köyde arkadaşlarıyla futbol oynayan 8 yaşındaki çocuk, kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme: 23:58, 13/05/2021
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Üzerine kale direği düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Maden ilçesine bağlı Çitli köyünde bulunan futbol sahasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki Hamza Yıldız, arkadaşlarıyla futbol oynarken, kale direği askısından asılması sonucu üzerine devrildi.

Çevredekilerin yardımı ile direk kaldırılırken, olay yerine çağrılan ambulansla Yıldız, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük Hamza'nın cansız bedeni Fırat Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

Öte yandan toprak sahadaki direklerin sabitlenmemesi nedeniyle olayın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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