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Uzman çavuş olan nişanlısını öldüren kadın tutuklandı

İstanbul Kağıthane Seyrantepe’de nişanlı olduğu uzman çavuş Zeynel Yıldırım’ı tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Gizem E., tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 19:28, 06/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Uzman çavuş olan nişanlısını öldüren kadın tutuklandı

İstanbul Kağıthane, Seyrantepe'de dün meydana gelen olayda, İcra Katibi Gizem E., birlikte yaşadığı nişanlısı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı, tabancayla 4 el ateş ederek öldürmüştü.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine teslim olan şüpheli kadın, emniyet işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Gizem E., ‘Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Gizem E., aynı suçtan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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