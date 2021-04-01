Uzun namlulu silahlarla otomobili kurşun yağmuruna tuttular

Olay Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KV 7775 plakalı otomobile Adem Yavuz Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açtı. Açılan ateşe sürücü de karşılık verdi.

YARALININ DURUMU İYİ

Saldırıyı düzenleyenler olay yerinden kaçarken, sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Caddenin bir bölümünü araç ve yaya geçişine kapatılırken özel harekat polisleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Olay yerinde çok sayıda uzun namlulu silah ve tabancaya ait boş kovan toplandı.

Çevrede park halindeki otomobillere de kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. (DHA)