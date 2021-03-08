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Vahşet! 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü

Konya'da apartman görevlisi İsmail K. (32), evinde oğlu Hüseyin K.'yi (10) boğarak öldürdü. 'Evimde birini öldürdüm' diye ihbar bulunan Hüseyin K., polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Güncellenme: 22:36, 08/03/2021
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Vahşet! 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü

Olay, saat 19.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak’ta meydana geldi.

Bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan İsmail K., eşinin pazarda olduğu sırada belirlenemeyen nedenle evde oğlu Hüseyin K.’yı boğarak öldürdü.

Ardından polisi arayıp ‘Ben birini öldürdüm’ diye ihbarda bulundu. Eve gelen polis, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin K.’nın, İsmail K.’nın oğlu olduğunu belirledi.

Minik Hüseyin K.’nın cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. İsmail K. polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA

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