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Vahşet! Çok sayıda köpek işkenceyle öldürülmüş

Van'ın Çaldıran ilçesinde boş bir evde işkence ile öldürüldüğü belirlenen çok sayıda köpeğin cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar vahşete tepki gösterdi.

Güncellenme: 21:16, 06/04/2021
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Vahşet! Çok sayıda köpek işkenceyle öldürülmüş

Van’ın Çaldıran ilçesinin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan metruk bir evden rahatsız edici kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri ev ve çevresinde araştırma yaptı.

Yapılan incelemede çevreye yayılan kokunun, metruk evde vahşice öldürülen 60-70 köpeğin cansız bedeninden kaynaklandığı belirlendi.

Karşılaştıkları görüntünün ardından çevre sakinleri polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpeklerin cansız bedenlerinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verirken, yaşanan bu vahşetle ilgili de inceleme başlattı.

Olayın ardından çok sayıda kişi sosyal medya hesabından vahşete tepki gösterdi. DHA

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