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Vaka artışında birinci olan ilde denetimler sıklaştırıldı

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre bir önceki haftaya göre yüzde 70.22’lik oranla artan ve ülke genelinde en çok vaka artan iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli’nde denetimler sıklaştırıldı.

Güncellenme: 23:00, 15/04/2021
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Vaka artışında birinci olan ilde denetimler sıklaştırıldı

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı.

Geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan tarihleri arasında 882.13’e yükseldi. Bununla birlikte Ramazan ayı boyunca saat 19:00 ile 05:00 saatleri arasında uygulan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıklaştırıldı.

Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti. Ekipler tarafından durdurulan araçlar sürücülerine tedbirlere arttırarak uyulmasına yönelik uyarılarda bulunuyor. İHA

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