Vaka sayısı artan kentte AKP’li başkandan kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık olarak yayınladığı corona virüsü haritasına göre, Konya'da 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 90,99 iken 15-21 Şubat tarihleri arasındaki vaka sayısı 101,95'e yükseldi.

“KRİTİK SEVİYEDEYİZ”

Kentte artan corona virüs vaka sayılarına ilişkin vatandaşları sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile uyaran AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şunları söyledi:

* Pandemide yeni bir döneme geçiyoruz. Sağlık Bakanlığımız şehirleri 4 kategoriye ayırdı. Düşük, orta, yüksek ve aşırı yüksek risk grupları olarak.

* Konya olarak şu an da çok kritik bir seviyedeyiz. Vaka sayılarımıza baktığımızda risk grubumuz yüksek gözüküyor.

* İş yerlerimizi açabilmek çocuklarımızın okullarına gidebilmesi için vaka sayılarımızın düşmesi gerekiyor.

“ESNAFIMIZ BİR AN ÖNCE İŞ YERİNİ AÇMAK İSTİYOR”

Vatandaşları kuralları uymaları konusunda uyaran Altay, “Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlardan aile görüşmelerinden biraz fedakarlık yapalım. Çünkü sıkıntı yaşayan esnafımız bir an önce iş yerlerini açmak istiyor” şeklinde konuştu.