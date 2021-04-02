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Vakalar arttı, mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Eşen Mahallesi, corona virüslü vaka ve temaslı kişi sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Güncellenme: 01:12, 02/04/2021
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Vakalar arttı, mahalle karantinaya alındı

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı 186 nüfuslu kırsal Eşen Mahallesi, 3 hanede görülen corona virüsü vakalarının ardından karantinaya alındı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Eşen Mahallesinde corona virüsü vakalarının artması ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bu gece 21.00den itibaren karantina uygulamasına karar verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşen Mahallesi giriş ve çıkışlarda önlem aldı. DHA

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