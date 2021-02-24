Vali açıkladı: 68 yerleşim yeri karantinaya alındı

Sakarya Valiliği corona virüsü nedeniyle karantina sayılarını açıkladı.

Sakarya’da bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim yerinde karantina uygulandığı belirtildi. Sakarya Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Sakaryalılar; Covid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Lütfen tedbirlere hassasiyetle uyalım.” DHA

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