Vali kentteki vakaların yarısından fazlasının tespit edildiği ilçeyi açıkladı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentteki corona virüsü salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Vali Bilmez, son günlerde kentte görülen vakaların yüzde 50’sinden fazlasının Özalp ilçesinden kaynaklandığını belirtti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, mesajında “Özalplı hemşehrilerimizin pandemi tedbirleri konusunda daha dikkatli olmasını istirham ediyorum” dedi.

Ayrıca vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yapan Vali Bilmez, “Normalleşme ve mavide kalmak için maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım” uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı illere göre haftalık ortalama vaka sayısı haritasına göre vaka sayıları Van’da 10.13’ten 17.49’a yükseldi.

Bakanlığın illere göre risk durumu haritasına göre ise Van, mavi renk olan düşük risk kategorisinde yer alıyor.