Vali uyardı: Herkesin başına bir polis gönderemeyiz

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 139.81 vaka sayısıyla tırmanışta olan Osmaniye, 81 il arasında altıncı sırada yerini almıştı.

Açıklanan son corona virüs haritasında vaka sayısında 100 binde 134.90 oranla yer alan düşüş görülen kentte denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnafı tek tek gezerek “Herkesin başına bir polis gönderemeyiz” diyerek herkesten kurallara uymasını istedi:

HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ

– Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Kurallara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini ısrarla talep ediyoruz. Osmaniye vaka sayısının en yüksek çıkan iller arasında yer alıyordu. Tablo ilimiz açısından gerçekten çok üzücüdür. Mücadelemizi daha da arttırarak devam ediyoruz. İnişe geçti, inşallah bu inişi daha da hızlandırmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bunu ancak hep birlikte başarabiliriz.

– Ben Osmaniyeli hemşehrilerimden azami derecede gayret göstermelerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini ve bu kurallara uymalarının çok önemli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Vaka sayılarında düşüş yaşanırsa önümüzdeki süreçlerde tedbirlerin kaldırılması anlamında daha rahat hareket edebileceğiz. Eğer bu düşüşü hızlandırmazsak bu sıkıntılı süreç devam edecek. Bu sıkıntılı süreçten kurtulmanın tek çaresi hep birlikte kurallara uymaktan geçiyor. (İHA)

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