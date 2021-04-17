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Vali Yerlikaya: Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da vali, 39 ilçe kaymakamı ile polis, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Güncellenme: 15:39, 17/04/2021
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Vali Yerlikaya: Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli

Covid-19 salgınıyla mücadele önlemlerinin değerlendirildiği toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirterek istismar uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya şu uyarıları yaptı;

“Sabır ve anlayış gerektiren bugünlerde,

* Sokağa çıkma kısıtlamasında genel bir muafiyet yok. Muafiyet zaman ve güzergahla sınırlı.

* İkamet izinli yabancılar ikametlerinin iptal olmaması için muafiyetleri istismar etmemeli.

* Bakkala,manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli.

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