Vali Yerlikaya: Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli

Covid-19 salgınıyla mücadele önlemlerinin değerlendirildiği toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirterek istismar uyarısında bulundu.
Vali Yerlikaya şu uyarıları yaptı;
“Sabır ve anlayış gerektiren bugünlerde,
* Sokağa çıkma kısıtlamasında genel bir muafiyet yok. Muafiyet zaman ve güzergahla sınırlı.
* İkamet izinli yabancılar ikametlerinin iptal olmaması için muafiyetleri istismar etmemeli.
* Bakkala,manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli.