Validen corona virüsü uyarısı: Lütfen kendi polisiniz olun

Corona virüsü haritasında yüksek risk grubunda turuncu renkte olan Kocaeli’de 100 binde 99.18 olan vaka sayısı 112.25’e yükseldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vaka sayısının artması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Kocaelili kardeşlerim, Valilik olarak 1 milyon 65 bin denetim gerçekleştirdik.

* Kamu çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu esnada Covid-19’a yakalanan iki polisimiz hayatını kaybetti.

* Özetle vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun. DHA